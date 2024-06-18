Роспотребнадзор обзвонил 911 человек и выявил 17 случаев ботулизма

Роспотребнадзор в Москве ведет расследование случаев ботулизма, в рамках которого специалисты обзвонили 911 человек. У 17 из них выявлены симптомы ботулизма разной степени тяжести, следует из сообщения на сайте ведомства.

Отмечается, что заболевшие проходят медицинский осмотр для оценки необходимости госпитализации. Помимо этого, специалисты забрали остатки продукции, которая стала причиной отравления, с четырех адресов для проведения лабораторных исследований.