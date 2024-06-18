Роспотребнадзор обзвонил 911 человек и выявил 17 случаев ботулизма
Роспотребнадзор в Москве ведет расследование случаев ботулизма, в рамках которого специалисты обзвонили 911 человек. У 17 из них выявлены симптомы ботулизма разной степени тяжести, следует из сообщения на сайте ведомства.
Отмечается, что заболевшие проходят медицинский осмотр для оценки необходимости госпитализации. Помимо этого, специалисты забрали остатки продукции, которая стала причиной отравления, с четырех адресов для проведения лабораторных исследований.
Также в рамках эпидемиологического расследования указанная продукция была изъята и запрещена к продаже.
16 июня заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о 121 человеке, обратившемся за медпомощью с признаками отравления, похожими на ботулизм. Из них 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 в реанимации. С признаками ботулизма госпитализированы также 14 жителей Нижегородской области и столько же в Казани, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru