СМИ: академика Лео Бокерию отстранили от заведования хирургическим отделением

По данным канала, это произошло после конференции, на которой стало известно о смерти пациентов, которых оперировал 82-летний хирург.

На мероприятии сообщили о пяти летальных исходах, однако источник «Baza» утверждает, что умерло уже семь человек.

Ранее в Краснодаре 36-летний мужчина обратился к урологу в частной клинике для лечения воспалительного процесса, однако за несколько недель не получил должного лечения и в результате скончался после операции по обрезанию, пишут «Известия».