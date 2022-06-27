СМИ: академика Лео Бокерию отстранили от заведования хирургическим отделением

Знаменитого хирурга и академика РАН Лео Бокерию отстранили от заведования хирургическим отделением в центре имени Бакулева в Москве, сообщает Telegram-канал «Baza».

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По данным канала, это произошло после конференции, на которой стало известно о смерти пациентов, которых оперировал 82-летний хирург.

На мероприятии сообщили о пяти летальных исходах, однако источник «Baza» утверждает, что умерло уже семь человек.

Ранее в Краснодаре 36-летний мужчина обратился к урологу в частной клинике для лечения воспалительного процесса, однако за несколько недель не получил должного лечения и в результате скончался после операции по обрезанию, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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