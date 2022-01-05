СМИ: Аэропорт Алма-Аты работает по запросу

Крупнейший аэропорт Казахстана в Алма-Аты в настоящее время работает только по запросу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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По данным портала KazTAG, с 5 января 20.58 (23.58 мск) до 6 января 21.00 (7 января 00.00 мск) возможность посадки и вылета в аэропорт будет только по запросу.

Ранее сообщалось, что протестующие захватили воздушную гавань города.

Протесты в Казахстане вспыхнули на фоне подорожания литра сжиженного газа. Люди вышли на улицы крупных городов: Алма-Аты, Нур-Султана, Актау и других. Демонстранты захватили также здание администрации Алма-Аты.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КазахстанАэропорт
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