В Казахстане во время протестов погибли восемь силовиков
Во время беспорядков в Казахстане погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана.
В ведомстве также отметили, что еще 317 человек получили ранения.
В разных районах Алма-Аты действуют мародеры: крушат витрины магазины, ломают банкоматы и врываются в офисы. В МВД Казахстана призывают не поддаваться на провокации вандалов.
Ранее протестующие захватили аэропорт Алма-Аты и разгромили внутренний терминал и Duty Free. Сотрудников аэропорта и пассажиров удалось вывести через склад временного хранения. На видео, которые публикуют казахстанские СМИ, видно скопление машин, некоторые из которых горят.
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