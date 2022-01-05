В Казахстане во время протестов погибли восемь силовиков

Во время беспорядков в Казахстане погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана.

В ведомстве также отметили, что еще 317 человек получили ранения.

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В разных районах Алма-Аты действуют мародеры: крушат витрины магазины, ломают банкоматы и врываются в офисы. В МВД Казахстана призывают не поддаваться на провокации вандалов.

Ранее протестующие захватили аэропорт Алма-Аты и разгромили внутренний терминал и Duty Free. Сотрудников аэропорта и пассажиров удалось вывести через склад временного хранения. На видео, которые публикуют казахстанские СМИ, видно скопление машин, некоторые из которых горят.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СиловикиКазахстан
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