СМИ: Абакан остался без электроснабжения из-за крысы
25 января 202519:51
Столица Хакасии Абакан временно лишилась электроснабжения из-за появления на электростанции крысы, которая повредила кабель. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что инцидент произошел 24 января. В результате повреждения кабеля грызунов произошло замыкание, юг российского города остался без света. Через некоторое время специалисты сумели устранить неисправность.
Ранее штормовой ветер повредил энергетическую инфраструктуру в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru