СМИ: Абакан остался без электроснабжения из-за крысы

Столица Хакасии Абакан временно лишилась электроснабжения из-за появления на электростанции крысы, которая повредила кабель. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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Отмечается, что инцидент произошел 24 января. В результате повреждения кабеля грызунов произошло замыкание, юг российского города остался без света. Через некоторое время специалисты сумели устранить неисправность.

Ранее штормовой ветер повредил энергетическую инфраструктуру в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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