СМИ: Более 715 тысяч домов в Ирландии остались без электричества из-за шторма «Эовин»
В результате разгула шторма «Эовин» в Ирландии без электричества остались свыше 715 000 домов, сообщил The Guardian.
Мощный шторм «Эовин» обрушился в четверг на северо-запад Европы. Так, энергетический оператор ESB Networks повысил до 715 тысяч свою оценку пользователей, оставшихся без света из-за обрывов линий электропередачи. В графстве Голуэй в Ирландии порывы ветра достигали рекордных 183 км/ч, а средняя скорость ветра — 135 км/ч.
В связи с этим аэропорты Дублина и Шаннона в Ирландии, Эдинбурга, Глазго, Абердина в Шотландии и Белфаста в Северной Ирландии временно закрылись.
На всей территории острова, а также в некоторых регионах Шотландии объявлен красный уровень опасности – самый высокий.
Ранее, в четверг, из-за надвигающегося на Великобританию шторма «Эовин» там также ввели красный уровень погодной опасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru