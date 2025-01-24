СМИ: Более 715 тысяч домов в Ирландии остались без электричества из-за шторма «Эовин»

В результате разгула шторма «Эовин» в Ирландии без электричества остались свыше 715 000 домов, сообщил The Guardian.

Мощный шторм «Эовин» обрушился в четверг на северо-запад Европы. Так, энергетический оператор ESB Networks повысил до 715 тысяч свою оценку пользователей, оставшихся без света из-за обрывов линий электропередачи. В графстве Голуэй в Ирландии порывы ветра достигали рекордных 183 км/ч, а средняя скорость ветра — 135 км/ч.

Число погибших из-за шторма «Трами» на Филиппинах достигло 81

В связи с этим аэропорты Дублина и Шаннона в Ирландии, Эдинбурга, Глазго, Абердина в Шотландии и Белфаста в Северной Ирландии временно закрылись.

На всей территории острова, а также в некоторых регионах Шотландии объявлен красный уровень опасности – самый высокий.

Ранее, в четверг, из-за надвигающегося на Великобританию шторма «Эовин» там также ввели красный уровень погодной опасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Zuma / ТАСС
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