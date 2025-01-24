СМИ: Более 715 тысяч домов в Ирландии остались без электричества из-за шторма «Эовин»

В связи с этим аэропорты Дублина и Шаннона в Ирландии, Эдинбурга, Глазго, Абердина в Шотландии и Белфаста в Северной Ирландии временно закрылись.

На всей территории острова, а также в некоторых регионах Шотландии объявлен красный уровень опасности – самый высокий.

Ранее, в четверг, из-за надвигающегося на Великобританию шторма «Эовин» там также ввели красный уровень погодной опасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



