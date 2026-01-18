СМИ: 4 тысячи жителей Чехова остались без отопления из-за аварии

Около 4 тысяч жителей городского округа Чехов Московской области остались без тепла и горячего водоснабжения после аварии на центральном тепловом пункте (ЦТП). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Поселок под Хабаровском остался без воды и отопления в мороз из-за аварии

По данным «Базы», прорыв трубы на ЦТП-9 оставил без отопления и горячей воды 122 многоквартирных дома.

Как отмечает канал «Осторожно, Москва», в квартирах температура воздуха опустилась до +15 градусов, а батареи полностью остыли.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин в своём Telegram-канале сообщил, что восстановление подачи тепла уже началось в части многоквартирных домов, а аварийно-восстановительные работы на теплотрассе планируется завершить в ближайшее время.

Ранее поселок Новый Ургал в Хабаровском крае остался без воды и отопления в мороз из-за аварии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Андрей Титов / Бизнес Online
ТЕГИ:ЖКХАварияПодмосковьеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры