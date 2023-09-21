СМИ: 24 студента отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии

В Краснослободске в Мордовии 24 студента отравились газом в медицинском колледже, пишет Telegram-канал Shot.

Количество пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 20

По данным СМИ, переизбыток одоранта, который добавляют в газ для придания ему запаха, в газовой системе стало причиной массового отравления.

Уточняется, что девять из всех отравившихся - несовершеннолетние. Пятеро студентов находятся в реанимации.

Накануне в Госдуме предложили в 5 раз увеличить штрафы за недопуск в квартиры газовщиков, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МордовияДетиСтудентыОтравление

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