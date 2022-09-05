Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт у посольства РФ в Кабуле

Ранее МИД РФ сообщили, что жертвами атаки стали два сотрудника посольства, также пострадали несколько граждан Афганистана. Согласно ведомству, неизвестный привел в действие взрывное устройство; СМИ сообщают о террористе-смертнике.



В Афганистане пришедшие к власти талибы (движение запрещено в РФ) заявили в телефонном разговоре главе МИД РФ Сергею Лаврову, что уделят особое внимание безопасности российского посольства.

