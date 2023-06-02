СМИ: Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 70
2 июня 202321:46
Число погибших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Индии возросло до 70 человек, сообщает Hindustan TImes.
По данным источников издания, на данный момент известно о 179 пострадавших в результате происшествия.
Столкновение произошло около 16:50 по московскому времени близ города Баласор. Сообщается, что пассажирский поезд следовал из Калькутты в Ченнаи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» передала Минобороны все позиции в Артемовске
- СМИ: Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 70
- В Киеве прошли задержания по делу о закрытом бомбоубежище
- Белый дом: США не намерены выводить войска из Сирии
- «Сыграет судьбоносную роль»: назван главный козырь армии РФ на Украине
- «Только без гламура»: Пригожин согласился ответить на вопросы Собчак
- В Москве выпало до четверти месячной нормы осадков
- Части ВС РФ перебрасывают в Белоруссию
- Чехия потребует от РФ плату за аренду земли в трех городах
- Минюст внес двух журналистов и политолога в список иноагентов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru