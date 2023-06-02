СМИ: Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 70

Число погибших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Индии возросло до 70 человек, сообщает Hindustan TImes.

По данным источников издания, на данный момент известно о 179 пострадавших в результате происшествия.

Столкновение произошло около 16:50 по московскому времени близ города Баласор. Сообщается, что пассажирский поезд следовал из Калькутты в Ченнаи.

