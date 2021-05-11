СМИ: 13-этажный дом рухнул в секторе Газа после авиаудара Израиля
Многоэтажный дом рухнул после авиаудара Израиля по сектору Газа, сообщает издание Times of Israel.
Отмечается, что перед атакой израильских ВВС охранника 13-этажного здания предупредили о необходимости эвакуировать людей. Кроме того, до масштабной атаки по крыше здания был нанесен предварительный удар небольшой ракетой.
Как пишет Times of Israel, причины удара Израиля по многоэтажному дому неизвестны. Предположительно, в здании проживали террористы, в том числе освобожденные израильской стороной в 2011 году во время обмена на военнослужащего Гилада Шалита.
Пользователи соцсетей сообщают, что при атаке была полностью разрушена одна из самых больших жилых высоток в секторе Газа башня Ханади.
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