Происшествия

Смертельное помешательство. Жену экс-вратаря СКА Соколова зарезал сын

13 июня20:05

Супруга легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова найдена убитой под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РИА ФАН, со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, женщина погибла от рук старшего сына Максима. Молодому человеку 18 лет, он играет вратарём за петербургский клуб СКА-1946.

Как сообщает телеграм-канал 112, когда Максим с ножом напал на мать, младший брат попросил помощи у соседей, посчитав, что тот сошел с ума. Однако спасти женщину не успели, сын перерезал матери горло. Тело нашли в доме в деревне Романовка.

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Рядом был обнаружен и напавший Максим с колото-резанными ранами, которые он нанёс себе. По некоторым источникам, несколько раз ножом его ударил и младший брат, когда увидел мертвую мать. Юноша помещён в реанимацию больницы во Всеволожске.

Соколов-старший, помимо СКА, выступал за омский «Аванград», а также сборную России, участвовал в зимней олимпиаде в Турине, завоевывал награды мировых чемпионатов, чемпион РФ, обладатель Кубка Европейских Чемпионов.

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Фото: ХК СКА
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