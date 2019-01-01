Смертельное помешательство. Жену экс-вратаря СКА Соколова зарезал сын

Супруга легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова найдена убитой под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РИА ФАН, со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, женщина погибла от рук старшего сына Максима. Молодому человеку 18 лет, он играет вратарём за петербургский клуб СКА-1946.

Как сообщает телеграм-канал 112, когда Максим с ножом напал на мать, младший брат попросил помощи у соседей, посчитав, что тот сошел с ума. Однако спасти женщину не успели, сын перерезал матери горло. Тело нашли в доме в деревне Романовка.