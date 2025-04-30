Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Кабардино-Балкарии

Авария произошла на автодороге Р-217 «Кавказ», в Чегемском районе. Участниками ДТП стали 21-летний водитель Mercedes, LADA Granta, за рулем которой находился 58-летний мужчина, и КамАЗ, под управлением 61-летнего мужчины.



В результате происшествия 64-летняя пассажирка LADA Granta скончалась на месте, а водитель этой же машины был госпитализирован, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ранее автомобиль въехал в толпу людей на фестивале в Канаде, напоминает журнал «Профиль».

