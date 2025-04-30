Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Кабардино-Балкарии
Смертельное ДТП с участием грузовика и двух легковушек случилось в Кабардино-Балкарии, сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики.
Авария произошла на автодороге Р-217 «Кавказ», в Чегемском районе. Участниками ДТП стали 21-летний водитель Mercedes, LADA Granta, за рулем которой находился 58-летний мужчина, и КамАЗ, под управлением 61-летнего мужчины.
В результате происшествия 64-летняя пассажирка LADA Granta скончалась на месте, а водитель этой же машины был госпитализирован, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ранее автомобиль въехал в толпу людей на фестивале в Канаде, напоминает журнал «Профиль».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дзюба рассказал, когда российский футбол вернется на международную арену
- Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Кабардино-Балкарии
- Праздничную подсветку включат на российских телебашнях 9 мая
- Евросоюз призвал Пакистан и Индию к мирному диалогу
- В РФ анонсировали документальный фильм об операции «Поток» в Курской области
- Вассерман заявил, что люди продолжат верить в побег Гитлера
- Внук Церетели намерен продолжить работу деда в Российской академии художеств
- МВД объявило журналиста Тихона Дзядко в розыск
- В России объяснили, почему в Европе произошел блэкаут
- Экс-замглавы Томской области арестовали до 20 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru