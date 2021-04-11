Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Кирове

В Кирове произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля, который направлялся в Бахту, сообщает «РЕН ТВ».

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

В результате автоаварии погиб человек, который находился в легковушке. Еще пятеро получили различные травмы.

Столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ совершил водитель автомобиля Chevrolet Cruze, сообщает ТАСС.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтобусДТП
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