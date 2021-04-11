Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Кирове
11 апреля 202101:46
В Кирове произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля, который направлялся в Бахту, сообщает «РЕН ТВ».
В результате автоаварии погиб человек, который находился в легковушке. Еще пятеро получили различные травмы.
Столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ совершил водитель автомобиля Chevrolet Cruze, сообщает ТАСС.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 704 / сут.
Умерли
103 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 579 / сут.
- Слуцкий предостерег Украину от развязывания войны в Донбассе
- Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Кирове
- Немецкие депутаты считают «целенаправленными пытками» условия содержания в колонии с Навальным
- Эрдоган подтвердил решение по «аннексии Крыма»
- Европейского государство готово платить туристам по 200 евро
10 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru