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Немецкие депутаты считают «целенаправленными пытками» условия содержания в колонии с Навальным

Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Кирове

Слуцкий предостерег Украину от развязывания войны в Донбассе

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В результате автоаварии погиб человек, который находился в легковушке. Еще пятеро получили различные травмы.

В Кирове произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля, который направлялся в Бахту, сообщает «РЕН ТВ».

Ростуризм контролирует ситуацию с аварией туристического автобуса в Турции

Ростуризм контролирует ситуацию с аварией туристического автобуса в Турции Эрдоган встречается с Зеленским Большунов пожаловался на популярность Минобороны рассекретило документы первых космонавтов Грымов поставил спектакль "Nirvana"

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