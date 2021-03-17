Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Отмечается, что автобус столкнулся с тягачом с полуприцепом. По данным агентства, автобус следовал по маршруту Москва-Новомичуринск.

Из четверых пострадавших, трое были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется. Известно, что госпитализированы два пассажира автобуса и его водитель.

Обстоятельства аварии уточняются.

