Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью
ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Рязанской области на трассе Р22 Каспий, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.
Отмечается, что автобус столкнулся с тягачом с полуприцепом. По данным агентства, автобус следовал по маршруту Москва-Новомичуринск.
Из четверых пострадавших, трое были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется. Известно, что госпитализированы два пассажира автобуса и его водитель.
Обстоятельства аварии уточняются.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+8 998 / сут.
Умерли
93 364+427 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 755 / сут.
- «Зенит» обошел ЦСКА со счетом 3:2 в рамках чемпионата России
- На Украине раскритиковали отчет Ирана о крушении украинского Boeing
- Роскомнадзор получит данные об абонентах операторов связи и их разговорах
- Попова: 10% людей не восприимчивы к вакцинации
- Российского посла в США вызвали в Москву для консультаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru