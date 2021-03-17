Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Рязанской области на трассе Р22 Каспий, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

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Отмечается, что автобус столкнулся с тягачом с полуприцепом. По данным агентства, автобус следовал по маршруту Москва-Новомичуринск.

Из четверых пострадавших, трое были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется. Известно, что госпитализированы два пассажира автобуса и его водитель.

Обстоятельства аварии уточняются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Рязанская ОбластьДТП
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