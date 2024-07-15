«Смертельная фишка»: Запашный о гибели в Ростове колумбийского трюкача

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону во время циркового представления трюкач, ехавший на велосипеде без руля по канату на высоте более четырех метров, сорвался и упал на арену, после чего скончался в больнице. По данным СМИ, погиб 44-летний уроженец Колумбии Сиксто Октавио Чаварно.

«Это был артист из Колумбии, иностранный специалист, который приехал к нам. За день или два до этого падения он дал интервью, в котором гордился тем, что работает без страховки. Есть цирковые жанры, где работают со страховкой, есть - без. Иностранцы сами принимают решения, как они будут работать. Здесь это было его самостоятельное решение - работать на четырехметровой высоте на канате без страховки. Он даже этим хвастался, это не была импровизация. Это была его "фишка", на этом делается реклама, и многие люди ходят в цирк как раз увидеть вот такую степень риска», - сказал Запашный.

По его словам, артисты цирка рискуют жизнями, чтобы удивить зрителей.