«Смертельная фишка»: Запашный о гибели в Ростове колумбийского трюкача
Выступление без страховки было не импровизацией, а рекламным ходом зарубежного артиста, сказал в эфире НСН Эдгард Запашный, объяснив рискованные выступления желанием циркачей удивить зрителей.
Колумбийский цирковой артист, разбившийся насмерть во время выступления в Ростове-на-Дону, хвастался тем, что выступает без страховки, объяснил в интервью НСН директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, известный дрессировщик Эдгард Запашный.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону во время циркового представления трюкач, ехавший на велосипеде без руля по канату на высоте более четырех метров, сорвался и упал на арену, после чего скончался в больнице. По данным СМИ, погиб 44-летний уроженец Колумбии Сиксто Октавио Чаварно.
«Это был артист из Колумбии, иностранный специалист, который приехал к нам. За день или два до этого падения он дал интервью, в котором гордился тем, что работает без страховки. Есть цирковые жанры, где работают со страховкой, есть - без. Иностранцы сами принимают решения, как они будут работать. Здесь это было его самостоятельное решение - работать на четырехметровой высоте на канате без страховки. Он даже этим хвастался, это не была импровизация. Это была его "фишка", на этом делается реклама, и многие люди ходят в цирк как раз увидеть вот такую степень риска», - сказал Запашный.
По его словам, артисты цирка рискуют жизнями, чтобы удивить зрителей.
«В цирке есть такое понятие, как риск. Есть жанры циркового искусства, где страховка иногда даже мешает артистам. Например, воздушные гимнасты на полотнах, на кардепареле, они все работают без страховки, рассчитывая только на собственную физподготовку. К сожалению, травмы были, есть и будут. Если везде будет страховка, зритель скажет: "Так и я могу делать все, что угодно, если что упаду на надувной мат высотой восемь метров". В чем тогда сложность профессии и отличие канатоходца от другого человека, который решил то же самое попробовать?» - заключил собеседник НСН.
В середине марта 2024 года 24-летняя воздушная гимнастка Елизавета Чумакова, выполняя трюк без страховки, упала с высоты во время шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» в Новосибирске. По данным СМИ, девушка выжила, но получила переломы пяток и тазобедренного сустава, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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