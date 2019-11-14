Смерть раненого при стрельбе в колледже Благовещенска опровергли

Министерство здравоохранения не подтвердило сообщение о смерти одного из трех пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске. Как заявили РИА Новости в ведомстве, все трое раненых прооперированы и живы, врачи борются за их жизнь.

Ранее друг одного из пострадавших в колледже сообщил в соцсетях его якобы смерти товарища во время операции. Все раненые 17-летние подростки находятся в Амурской областной больнице.

Стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска сегодня утром устроил 19-летний студент Даниил Засорин. Он убил одного одногруппника, ранив ещё троих, после чего покончил с собой.