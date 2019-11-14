Смерть раненого при стрельбе в колледже Благовещенска опровергли
Министерство здравоохранения не подтвердило сообщение о смерти одного из трех пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске. Как заявили РИА Новости в ведомстве, все трое раненых прооперированы и живы, врачи борются за их жизнь.
Ранее друг одного из пострадавших в колледже сообщил в соцсетях его якобы смерти товарища во время операции. Все раненые 17-летние подростки находятся в Амурской областной больнице.
Стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска сегодня утром устроил 19-летний студент Даниил Засорин. Он убил одного одногруппника, ранив ещё троих, после чего покончил с собой.
Возбуждено уголовное дело, в городе созвана оперативная комиссия, губернатор обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
Учащиеся колледжа говорят, что над устроившим стрельбу студентом издевались, в том числе незадолго до трагедии. Между тем, эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин заявил Ura.ru, что причиной ЧП мог стать конфликт Засорина с представителями так называемого сообщества АУЕ («Арестантский уклад един»), которое активно развито на Дальнем Востоке.
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