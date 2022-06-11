Смерть бывшего депутата Госдумы Юрия Мамонова в Москве связывают с его болезнью

Смерть экс-депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Мамонова, найденного мертвым в его московской квартире, может быть связана с болезнью политика. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Мамонов обнаружен мертвым с своей квартире на Садовой-Кудринской улице. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер, она может быть связана с его заболеваниями», - заявил источник агентства.

Мамонов скончался в возрасте 64 лет. Он представлял ЛДПР в комитете по энергетике, транспорту и связи и входил в комиссию Госдумы по защите прав инвесторов в период с 2000 по 2003 годы.

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ФОТО: pixabay.com
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