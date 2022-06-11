Смерть бывшего депутата Госдумы Юрия Мамонова в Москве связывают с его болезнью

«Мамонов обнаружен мертвым с своей квартире на Садовой-Кудринской улице. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер, она может быть связана с его заболеваниями», - заявил источник агентства.

Мамонов скончался в возрасте 64 лет. Он представлял ЛДПР в комитете по энергетике, транспорту и связи и входил в комиссию Госдумы по защите прав инвесторов в период с 2000 по 2003 годы.

