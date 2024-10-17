Смерчи прошли в сочинском Адлере

Смерчи прошли в сочинском Адлере и на федеральной территории Сириус, которая находится у его границ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Опасность формирования смерчей объявлена в Сочи

В ведомстве отметили, что в результате прохода смерчей разрушений инфраструктуры не зафиксировали. На сушу смерчи не выходили.

В МЧС по Краснодарскому краю добавили, что в Сочи и в Сириусе из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение.

Ранее смерч повредил четыре учебных самолёта и автобус для пассажиров в аэропорту Нижнекамска Бегишево, напоминает RT.

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Фото: 23.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧС РФПогодаКраснодарский КрайСочи

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