Смерчи прошли в сочинском Адлере
17 октября 202414:44
Смерчи прошли в сочинском Адлере и на федеральной территории Сириус, которая находится у его границ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В ведомстве отметили, что в результате прохода смерчей разрушений инфраструктуры не зафиксировали. На сушу смерчи не выходили.
В МЧС по Краснодарскому краю добавили, что в Сочи и в Сириусе из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение.
Ранее смерч повредил четыре учебных самолёта и автобус для пассажиров в аэропорту Нижнекамска Бегишево, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Банке России предложили ввести период охлаждения по потребкредитам
- Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей
- Украина выпустила дрон и ракету по Курской области
- Продюсер Дворцов: Анита Цой получает порядка 2 млн рублей за корпоратив
- Россияне стали тратить на кружки для школьников в полтора раза больше
- Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС
- В ближайшие 25 лет человечество может столкнуться с кризисом воды и продовольствия
- Депутат Соболев: О какой-либо мобилизации в России речи не идет
- Жителя Воронежа обвинили в госизмене
- Блогеру Поднебесному продлили арест на месяц
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru