Слюсарь: Ростовскую область атаковали более 30 БПЛА и три ракеты

Массированную атаку беспилотников и ракет ВСУ отразили в Ростовской области минувшей ночью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что по области попытались ударить более 30 дронов и три ракеты.

«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», — написал врио губернатора в Telegram.

По словам Слюсаря, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возникло возгорание, пожарные продолжают борьбу с огнем. Кроме того, в населенном пункте под Ростовом один человек пострадал из-за падения фрагментов БПЛА. Раненому оказали необходимую помощь.

Ранее врио губернатора сообщил, что около полуночи в Ростовской области уничтожили семь беспилотников: шесть в Таганроге, один в Батайске, напоминает 360.ru.

