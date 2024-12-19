Слюсарь: Ростовскую область атаковали более 30 БПЛА и три ракеты
Массированную атаку беспилотников и ракет ВСУ отразили в Ростовской области минувшей ночью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что по области попытались ударить более 30 дронов и три ракеты.
«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», — написал врио губернатора в Telegram.
По словам Слюсаря, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возникло возгорание, пожарные продолжают борьбу с огнем. Кроме того, в населенном пункте под Ростовом один человек пострадал из-за падения фрагментов БПЛА. Раненому оказали необходимую помощь.
Ранее врио губернатора сообщил, что около полуночи в Ростовской области уничтожили семь беспилотников: шесть в Таганроге, один в Батайске, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru