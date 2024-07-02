Случай туберкулеза выявили в МГУ
2 июля 202417:57
Случай туберкулеза выявили на факультете фундаментальной медицины МГУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что заболевание было диагностировано у студентки магистратуры. Контактировавших с ней лиц проверят на туберкулез.
«Будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, в том числе, дезинфекция», - отметили в вузе.
Ранее в Дагестане все детские учреждения Буйнакска перевели на карантин после массового отравления в городе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru