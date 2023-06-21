«Сложнее, чем слетать на Луну»: Океанолог о спасении батискафа «Титан»
Спасти экипаж пропавшего при погружении к «Титанику» батискафа сложнее, чем полететь на Луну. Такое мнение высказал преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее, пишет издание Globo.
Эксперт считает, что при наличии проблем с управлением подводный аппарат и экипаж обречены. Спасатели не смогут добраться до батискафа и спасти людей, констатировал Зее.
По его мнению, альтернативного плана спасения экипажа нет.
«Даже атомные подлодки не спускаются на такую глубину. Это сложнее, чем слетать на Луну», - объяснил ученый.
В США ранее сообщили, что у экипажа глубоководного аппарата осталось воздуха еще на 40 часов. Поисковой операцией руководит американская береговая охрана, передает «Радиоточка НСН».
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