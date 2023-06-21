Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон уверен в гибели батискафа

По его словам, американский режиссер позвонил ему и выразил свои соболезнования.

Сагалевич пояснил, что Кэмерону известно, что пилот батискафа Пол Наржеоле его друг.

«Он говорит, что твои друзья уходят один за одним», - рассказал российский ученый.

Он также добавил, что других комментариев Кэмерон не давал, поскольку не разбирается в технических параметрах аппарата.

Ранее в США заявили, что запаса воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



