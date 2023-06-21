Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон уверен в гибели батискафа
Российский ученый Анатолий Сагалевич сообщил, что режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон уверен в гибели батискафа «Титан» и его экипажа, передает РИА Новости.
По его словам, американский режиссер позвонил ему и выразил свои соболезнования.
Сагалевич пояснил, что Кэмерону известно, что пилот батискафа Пол Наржеоле его друг.
«Он говорит, что твои друзья уходят один за одним», - рассказал российский ученый.
Он также добавил, что других комментариев Кэмерон не давал, поскольку не разбирается в технических параметрах аппарата.
Ранее в США заявили, что запаса воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что ВС РФ уничтожили 245 украинских танков и 678 бронемашин
- Эксперты выявили шпионский имплант, собиравший данные с устройств Apple
- Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон уверен в гибели батискафа
- Песню «Звезда по имени Солнце» запретили использовать в мюзикле
- Автомобили Honda вернулись в Россию через Китай
- Путин: комплексы «Сармат» с новой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время
- Премьер Украины Шмыгаль рассказал о планах заполучить $500 млрд российских активов
- Зеленский признал, что темп контрнаступления ВСУ ниже ожидаемого
- Путин заявил, что вся Россия поддерживает участников спецоперации
- СМИ: Неймар согласовал со своей возлюбленной условия для измен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru