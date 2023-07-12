Следы взрывчатки нашли на судне, вероятно связанном с ЧП на «Северных потоках»

Отмечается, что специалисты обнаружили следы подводной взрывчатки на яхте. При этом в материале говорится, что установить причастных к теракту не представляется возможным.

Ранее в СМИ сообщалось, что судно могла нанять связанная с Украиной компания из Польши. Прокуратура Германии отказалась комментировать информацию.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет от Германии, Дании и Швеции конкретных шагов по расследованию диверсий на газопроводах, передает «Радиоточка НСН».

