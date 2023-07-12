Следы взрывчатки нашли на судне, вероятно связанном с ЧП на «Северных потоках»
Расследующие взрыв на газопроводах «Северный поток» эксперты обнаружили следы взрывчатых веществ на яхте, которую могли использовать исполнители теракта. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило агентство Associated Press (AP).
Отмечается, что специалисты обнаружили следы подводной взрывчатки на яхте. При этом в материале говорится, что установить причастных к теракту не представляется возможным.
Ранее в СМИ сообщалось, что судно могла нанять связанная с Украиной компания из Польши. Прокуратура Германии отказалась комментировать информацию.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет от Германии, Дании и Швеции конкретных шагов по расследованию диверсий на газопроводах, передает «Радиоточка НСН».
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