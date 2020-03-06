Следы уколов нашли на телах найденных в Москве украинских шахматистов

На телах украинских шахматистов Александры Вернигоры и Станислава Богдановича, тела которых нашли в квартире на западе Москвы, присутствуют следы от уколов, сообщает РЕН ТВ.

Телеканал отмечает, что у 26-летнего Богдановича обнаружены следы инъекций на руках и ногах, у 18-летней Александры – под коленом. При этом шприцов в квартире, где находились шахматисты, не нашли.

Ранее стало известно, что тела молодых людей нашел отец (по другим данным, мать) девушки. Квартира была заперта изнутри, следов насильственной смерти выявлено не было. При этом рядом с трупами нашли воздушные шары с закисью азота.

Богданович был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам. Вернигора была членом Международной шахматной федерации, и тоже выступала за Украину.

