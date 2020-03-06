В Москве нашли тела 18-летней шахматистки и ее друга
В Москве найдено тело 18-летней шахматистки Александры Вернигоры и ее приятеля, шахматиста Станислава Богдановича. Трупы были найдены отцом девушки в квартире на западе столицы.
Отмечается, что рядом с телами молодых людей были найдены воздушные шары с закисью азота. Не исключено, что именно вдыхание содержимого шаров могло стать причиной смерти пары.
Известно, что Богданович был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам. Вернигора была членом Международной шахматной федерации, при этом девушка выступала за Украину.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места гибели молодых людей. На кадрах видно, как тела выносят из подъезда в пластиковых мешках и грузят в автомобиль экстренных служб.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Тренер московской спортивной секции по каратэ подозревается в изнасиловании учениц
- В Совфеде ответили на идею Шмыгаля о подаче воды в Крым
- В России предложили конфисковывать незаконно выведенную валюту
- СМИ: Шнуров будет баллотироваться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
- Засекреченный экспорт России в 2019 году составил 55 млрд долларов