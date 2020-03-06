В Москве нашли тела 18-летней шахматистки и ее друга

В Москве найдено тело 18-летней шахматистки Александры Вернигоры и ее приятеля, шахматиста Станислава Богдановича. Трупы были найдены отцом девушки в квартире на западе столицы.

Отмечается, что рядом с телами молодых людей были найдены воздушные шары с закисью азота. Не исключено, что именно вдыхание содержимого шаров могло стать причиной смерти пары.

Известно, что Богданович был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам. Вернигора была членом Международной шахматной федерации, при этом девушка выступала за Украину.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места гибели молодых людей. На кадрах видно, как тела выносят из подъезда в пластиковых мешках и грузят в автомобиль экстренных служб.

