Следующий из Таиланда в Уфу самолет подал сигнал тревоги при заходе на посадку

Самолет, следующий рейсом Районг (Таиланд) — Уфа, подал сигнал тревоги при заходе на посадку в аэропорту назначения, сообщает портал Flightradar.

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Отмечается, что спустя несколько минут после подачи сигнала самолет отключил транспондер.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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