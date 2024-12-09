Следующий из Таиланда в Уфу самолет подал сигнал тревоги при заходе на посадку
9 декабря 202420:05
Самолет, следующий рейсом Районг (Таиланд) — Уфа, подал сигнал тревоги при заходе на посадку в аэропорту назначения, сообщает портал Flightradar.
Отмечается, что спустя несколько минут после подачи сигнала самолет отключил транспондер.
Новость дополняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru