Следствие требует заочно арестовать журналиста Грозева за незаконное пересечение границы

В Лефортовский суд Москвы поступил материал в отношении главного расследователя издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозева, сообщает ТАСС.

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Уточняется, что журналисту вменяется незаконное пересечение российской границы, за что предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет тюрьмы.

«Следствие просит заочного арестовать Грозева, материалы будут рассмотрены в ближайшее время», - добавили в суде.

Ранее МВД России объявило Грозева в розыск, в качестве основания был указана статья УК РФ, сообщает RT.

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ФОТО: Youtube.com/ 60 Minutes
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