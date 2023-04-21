Следствие требует заочно арестовать журналиста Грозева за незаконное пересечение границы

Уточняется, что журналисту вменяется незаконное пересечение российской границы, за что предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет тюрьмы.

«Следствие просит заочного арестовать Грозева, материалы будут рассмотрены в ближайшее время», - добавили в суде.

Ранее МВД России объявило Грозева в розыск, в качестве основания был указана статья УК РФ, сообщает RT.