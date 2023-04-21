Следствие требует заочно арестовать журналиста Грозева за незаконное пересечение границы
21 апреля 202314:26
В Лефортовский суд Москвы поступил материал в отношении главного расследователя издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозева, сообщает ТАСС.
Уточняется, что журналисту вменяется незаконное пересечение российской границы, за что предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет тюрьмы.
«Следствие просит заочного арестовать Грозева, материалы будут рассмотрены в ближайшее время», - добавили в суде.
Ранее МВД России объявило Грозева в розыск, в качестве основания был указана статья УК РФ, сообщает RT.
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru