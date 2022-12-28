BNT: в Болгарии приняли меры по обеспечению безопасности журналиста Грозева
Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева заявила, что глава государства следит за ситуацией с расследователем издания Bellingcat* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозевым, сообщает телеканал BNT.
В заявлении говорится, что власти страны приняли меры для обеспечения безопасности объявленного в розыск в РФ болгарского журналиста.
«Болгарские учреждения поддерживали контакт с Христо Грозевым ещё до появления публикаций в СМИ на эту тему, были приняты меры по обеспечению его безопасности, в том числе путём сотрудничества с партнёрскими службами», — указали в пресс-службе.
Ранее Христо Грозев заявил телеканалу bTV, что в настоящее время находится не в Европе. Он отказался раскрыть своё местонахождение из соображений личной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Журналист также отметил, что адвокат, которого он нанял в России, до сих пор не смог выяснить причину возбуждения против него уголовного дела.
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