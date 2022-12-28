BNT: в Болгарии приняли меры по обеспечению безопасности журналиста Грозева

В заявлении говорится, что власти страны приняли меры для обеспечения безопасности объявленного в розыск в РФ болгарского журналиста.

«Болгарские учреждения поддерживали контакт с Христо Грозевым ещё до появления публикаций в СМИ на эту тему, были приняты меры по обеспечению его безопасности, в том числе путём сотрудничества с партнёрскими службами», — указали в пресс-службе.

Ранее Христо Грозев заявил телеканалу bTV, что в настоящее время находится не в Европе. Он отказался раскрыть своё местонахождение из соображений личной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Журналист также отметил, что адвокат, которого он нанял в России, до сих пор не смог выяснить причину возбуждения против него уголовного дела.

