Следствие требует арестовать замглавы управления цифровизации Росавиации

В Дорогомиловском суде Москвы заявили агентству, что было получено соответствующее ходатайство, оно будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее Telegram-канал Shot заявил об обыске в кабинете главы Росавиации Александра Нерадько. Одной из причин обыска отмечается дело о получении взятки, возбужденное в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации 27-летней Татьяны Кочеровой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

