Следствие требует арестовать замглавы управления цифровизации Росавиации
Следствие просит заключить под стражу заместителя начальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке, сообщает ТАСС.
В Дорогомиловском суде Москвы заявили агентству, что было получено соответствующее ходатайство, оно будет рассмотрено в ближайшее время.
Ранее Telegram-канал Shot заявил об обыске в кабинете главы Росавиации Александра Нерадько. Одной из причин обыска отмечается дело о получении взятки, возбужденное в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации 27-летней Татьяны Кочеровой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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