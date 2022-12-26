Следствие требует арестовать замглавы управления цифровизации Росавиации

Следствие просит заключить под стражу заместителя начальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке, сообщает ТАСС.

Главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина арестовали за взятку

В Дорогомиловском суде Москвы заявили агентству, что было получено соответствующее ходатайство, оно будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее Telegram-канал Shot заявил об обыске в кабинете главы Росавиации Александра Нерадько. Одной из причин обыска отмечается дело о получении взятки, возбужденное в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации 27-летней Татьяны Кочеровой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВзяткаАрестСИЗОСледственный Комитет РфРосавиация
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