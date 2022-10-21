Главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина арестовали за взятку
Столичный Басманный суд арестовал в пятницу бывшего начальника УФНС по Омской области, главу контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина по обвинению в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Вменяемое Репину преступление относится к периоду его работы в Омской области.
По делу о крупной взятке проходят также гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш, обвиняемый в даче взятки, и подозреваемый в посредничестве адвокат Дмитрий Григорьев.
«Суд удовлетворил ходатайства и избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря», — сообщили в пресс-службе.
Репин с 2012 по 2022 год руководил управлением ФНС по Омской области. По данным СМИ, экс-глава налоговой службы получил от Немиша более 10 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru