Главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина арестовали за взятку

Вменяемое Репину преступление относится к периоду его работы в Омской области.

По делу о крупной взятке проходят также гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш, обвиняемый в даче взятки, и подозреваемый в посредничестве адвокат Дмитрий Григорьев.

«Суд удовлетворил ходатайства и избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря», — сообщили в пресс-службе.

Репин с 2012 по 2022 год руководил управлением ФНС по Омской области. По данным СМИ, экс-глава налоговой службы получил от Немиша более 10 млн рублей.

