Следствие требует арестовать бывшего главу «Автодора» Кельбаха
Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха, который подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС.
Представитель суда добавила, что СК требует отправить Кельбаха в СИЗО до 11 декабря 2021 года.
Уголовное дело в отношении Кельбаха было возбуждено в 2019 году. Основанием стали нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
Ранее за взятку был задержан начальник службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+36 582 / сут.
Умерли
234 тыс.+1 123 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+29 151 / сут.
- СМИ: установлен предполагаемый убийца бывшего банкира и его семьи в Москве
- Эксперт: повторное течение COVID-19 проходит у большинства с равной степенью тяжести
- Голикова назвала «негативной» ситуацию с распространением COVID-19 в России
- Следствие требует арестовать бывшего главу «Автодора» Кельбаха
- В Подмосковье упавшее дерево убило младенца в коляске
- Россияне задолжали по кредитам почти 24 трлн рублей
- Суд отпустил вдову погибшего рэпера Картрайта под домашний арест
- Власти Москвы рассказали, что будет работать в локдаун
- Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала
- Власти Москвы разрешили прогулки в парках во время нерабочих дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru