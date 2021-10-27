Следствие требует арестовать бывшего главу «Автодора» Кельбаха

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха, который подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС.

Полный ЦКАД. Возбуждено дело против экс-главы «Автодора»

Представитель суда добавила, что СК требует отправить Кельбаха в СИЗО до 11 декабря 2021 года.

Уголовное дело в отношении Кельбаха было возбуждено в 2019 году. Основанием стали нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Ранее за взятку был задержан начальник службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: Кельбах
ТЕГИ:Коррупция В РоссииАрестСИЗОУголовное ДелоАвтодор
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