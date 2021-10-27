Следствие требует арестовать бывшего главу «Автодора» Кельбаха

Представитель суда добавила, что СК требует отправить Кельбаха в СИЗО до 11 декабря 2021 года.

Уголовное дело в отношении Кельбаха было возбуждено в 2019 году. Основанием стали нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Ранее за взятку был задержан начальник службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало, сообщают «Невские новости».

