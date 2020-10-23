Следствие просит продлить арест супруги рэпера Картрайта

Следствие просит продлить арест Марины Кохал, которую обвинили в убийстве её мужа, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко – прим. НСН). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что следствие просит продлить срок содержания Кохал под стражей на два месяца, указывая на необходимость приобщения к уголовному делу заключений ранее назначенных судебных экспертиз. Рассмотрение ходатайства назначено на 29 октября.

Напомним, расчлененное тело рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Санкт-Петербурге в конце июля. Обвинение в убийстве было предъявлено его супруге Марине Кохал. Она не признала вину, после задержания по решению суда женщина была помещена в СИЗО.

В сентябре ей продлили срок содержания под стражей до 30 октября.