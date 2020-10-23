Следствие просит продлить арест супруги рэпера Картрайта
Следствие просит продлить арест Марины Кохал, которую обвинили в убийстве её мужа, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко – прим. НСН). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Отмечается, что следствие просит продлить срок содержания Кохал под стражей на два месяца, указывая на необходимость приобщения к уголовному делу заключений ранее назначенных судебных экспертиз. Рассмотрение ходатайства назначено на 29 октября.
Напомним, расчлененное тело рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Санкт-Петербурге в конце июля. Обвинение в убийстве было предъявлено его супруге Марине Кохал. Она не признала вину, после задержания по решению суда женщина была помещена в СИЗО.
В сентябре ей продлили срок содержания под стражей до 30 октября.
Между тем, в середине августа сообщалось, что после изучения электронных носителей, изъятых в ходе обыска у Марины Кохал и полного биохимического анализа крови рэпера, следствие сделало вывод, что он мог быть отравлен. Эта версия считается основной и, по мнению оперативников, отравление произошло по хитрому и продуманному плану.
Выяснилось, что незадолго до смерти супруга рэпера искала в интернете информацию о возможности приобретения специфического медицинского препарата - сильнодействующего средства, предназначенное для людей, больных сахарным диабетом. При этом, ни сама Марина, ни Александр, ни кто-либо из их семьи не болел диабетом.
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