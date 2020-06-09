Следствие просит домашний арест для Михаила Ефремова
Следствие ходатайствует о домашнем аресте для актера Михаила Ефремова по делу, возбужденному после смертельного ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.
Суд сегодня изберет меру пресечения для актера. Судебное заседание начнется, предположительно, в 20.00, сообщает «Интерфакс».
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. Накануне вечером он сел пьяным за руль, вылетел на большой скорости на встречную полосу и протаранил небольшой фургон, водитель которого от полученных травм скончался. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
Дело под свой контроль взяла Генпрокуратура РФ и Госдума РФ.
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