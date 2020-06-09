Следствие просит домашний арест для Михаила Ефремова

Михаил Ефремов задержан и доставлен в суд для избрания меры пресечения после пьяного ДТП Актеру в случае признания вины в ДТП со смертельным исходом грозит до 12 лет колонии На допрос актера пытались доставить в течение всего дня Песков о ДТП с участием Ефремова: «чудовищный случай»