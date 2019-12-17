Следствие признало Шамсутдинова жертвой дедовщины
По факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело.
Потерпевшими признаны несколько военнослужащих, в том числе Рамиль Шамсутдинов, который ранее застрелил восьмерых сослуживцев, сообщает ТАСС. Дело возбуждено по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».
В конце октября Шамсутдинов застрелил после караула шестерых солдат и двух офицеров. На допросе молодой человек заявил, что застреленные им военнослужащие угрожали надругаться над ним.
Защита Шамсутдинова ранее заявляла о том, что будет добиваться признания факта того, что солдат взялся за автомат в состоянии аффекта, сообщает RT. В настоящее время против Шамсутдинова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
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