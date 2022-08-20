Следствие предъявило наркологу Брюну обвинение в мошенничестве

Шойгу: решение о проведении спецоперации на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности РФ Оперштаб: в РФ за сутки зарегистрировали 40 010 случаев заражения коронавирусом Кремль: Путин поздравил режиссёра театра и кино Андрея Кончаловского с 85-летием СМИ: ушел из жизни актер-кукольник Сергей Григорьев, известный по озвучиванию Фили в программе «Спокойной ночи» В Москве в субботу вновь ощущается запах гари