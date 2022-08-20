Следствие предъявило наркологу Брюну обвинение в мошенничестве
Нарколог Евгений Брюн получил официальное обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда Москвы.
«Процессуальный статус - обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - заявили в суде.
По данному обвинению максимальная мера наказания, которая может ожидать нарколога, составляет десять лет лишения свободы.
Следствие требуют в качестве меры пресечения отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.
Ранее в пятницу сообщалось, что Брюна задержали вместе с вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+40 010 / сут.
Умерли
383 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+24 222 / сут.
- Следствие предъявило наркологу Брюну обвинение в мошенничестве
- В отдельных школах приграничных районов Курской области введут дистанционное обучение
- Мэр Лондона считает, что горожане зимой не смогут оплатить отопление
- Путин проведет заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи 1 сентября
- Надеть маски! В России вернутся к масочному режиму из-за осеннего пика COVID-19
- Аксенов: ПВО уничтожила все цели над Крымом
- Шойгу объяснил спецоперацию угрозами со стороны Украины
- Россия ведет переговоры о расширении географии применения карты «Мир»
- В Израиле умер актер озвучки Фили из «Спокойной ночи, малыши»
- В России впервые с марта за сутки заболели COVID-19 более 40 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru