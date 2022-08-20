Следствие предъявило наркологу Брюну обвинение в мошенничестве

Нарколог Евгений Брюн получил официальное обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда Москвы.

Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве

«Процессуальный статус - обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - заявили в суде.

По данному обвинению максимальная мера наказания, которая может ожидать нарколога, составляет десять лет лишения свободы.

Следствие требуют в качестве меры пресечения отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.

Ранее в пятницу сообщалось, что Брюна задержали вместе с вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СледствиеОбвинениеМошенничествоЕвгений Брюн
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