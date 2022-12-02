Следствие ходатайствует об аресте замначальника ГУ МЧС по Москве Сергея Зотова

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте заместителя начальника Главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чиновника задержали накануне. Ему вменяется получение взятки в значительном размере и грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее замглавы управления ГУ МВД по Москве был арестован по делу о незаконной миграции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

