СК возбудил уголовное дело по факту смерти срочника в Волгоградской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти 21-летнего рядового срочной службы Даниила Радского в Волгоградской области, передаёт сайт РБК.

Как сообщается, о смерти стало известно от матери военнослужащего - Любови Нефедовой, которая разместила информацию об этом в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, сыну нравилось служить, однако за несколько дней до смерти в телефонном разговоре заметила у него подавленность в голосе, которую он объяснил проблемами с сослуживцами.

17 мая Даниила Радского нашли с перерезанным горлом.

По одной из версий следствия, речь может идти о доведении до самоубийства.

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Мать с этим не согласна. Она убеждена, что её сына убили, так как на его теле нашли множество синяков, что может говорить о побоях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье военный случайно застрелил сослуживца.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьСледственный КомитетСмертьВоеннослужащие
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