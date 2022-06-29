СК возбудил уголовное дело по факту смерти срочника в Волгоградской области
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти 21-летнего рядового срочной службы Даниила Радского в Волгоградской области, передаёт сайт РБК.
Как сообщается, о смерти стало известно от матери военнослужащего - Любови Нефедовой, которая разместила информацию об этом в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, сыну нравилось служить, однако за несколько дней до смерти в телефонном разговоре заметила у него подавленность в голосе, которую он объяснил проблемами с сослуживцами.
17 мая Даниила Радского нашли с перерезанным горлом.
По одной из версий следствия, речь может идти о доведении до самоубийства.
Мать с этим не согласна. Она убеждена, что её сына убили, так как на его теле нашли множество синяков, что может говорить о побоях.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье военный случайно застрелил сослуживца.
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