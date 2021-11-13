Двое российских военнослужащих погибли на учениях в Белоруссии

Двое российских военнослужащих погибли в Белоруссии в результате десантирования в ходе учений по внезапной проверке боевой готовности. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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Инцидент произошел при высадке подразделения десантников на незнакомую площадку в районе Гродно.

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что один из погибших пытался спасти себя и товарища, использовав запасной парашют. Однако устройство не успело сработать из-за недостаточной высоты. Военных доставили в стационар, впоследствии они скончались от полученных травм. Минобороны устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:СмертьВоеннослужащиеУченияБелоруссия
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