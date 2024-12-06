Следственный комитет возбудил дело после нападения в школе Краснодара

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности после нападения с ножом в одной из школ Краснодара. Об этом сообщили в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 6 декабря в филиале школы №94 в поселке Российском. По данным следствия, в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения, из них двое госпитализированы с непроникающими травмами. Еще два человека отделались лёгкими повреждениями.

Пострадавшие в школе Краснодара получают помощь, их жизни вне угрозы

Дело возбуждено по статьям о хулиганстве и халатности.

Одновременно прокуратура Прикубанского округа начала проверку по факту случившегося. Следственные действия продолжаются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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