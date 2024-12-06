Следственный комитет возбудил дело после нападения в школе Краснодара
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности после нападения с ножом в одной из школ Краснодара. Об этом сообщили в управлении СКР по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел 6 декабря в филиале школы №94 в поселке Российском. По данным следствия, в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения, из них двое госпитализированы с непроникающими травмами. Еще два человека отделались лёгкими повреждениями.
Дело возбуждено по статьям о хулиганстве и халатности.
Одновременно прокуратура Прикубанского округа начала проверку по факту случившегося. Следственные действия продолжаются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Павла Дурова впервые допросили по существу в парижском суде
- Росгвардия задержала севшего на трон посетителя Эрмитажа
- В Москве изменятся тарифы на проезд с 2025 года
- ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС
- СМИ: В поездке Байдена в Киев в 2023 году использовали «поезд-призрак»
- Следственный комитет возбудил дело после нападения в школе Краснодара
- Блогера Дмитрия Солдатова арестовали на 10 суток
- СМИ: ЕС добивается смягчения санкций США против Газпромбанка
- Подросток открыл стрельбу в кафе в Туле
- СМИ: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже 7 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru