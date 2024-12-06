Пострадавшие в школе Краснодара получают помощь, их жизни вне угрозы
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жизни детей, пострадавших при нападении в одной из школ Краснодара, ничего не угрожает. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале
По его словам, пострадавшие госпитализированы, и им оказывается необходимая медицинская помощь.
Он добавил, что инцидент стал чрезвычайной ситуацией для образовательного учреждения.
6 декабря прокуратура сообщила, что нападавшим оказался ученик восьмого класса. Мотивы его действий неизвестны и выясняются в рамках расследования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru