Следственный комитет требует домашний арест для Лерчек

На днях СМИ обнаружили Лерчек в элитном ресторане «Саре» на Патриарших прудах. На появившемся в соцсетях видео девушка не спешит выполнять решение суда и «отмечает запрет определенных действий», предположили журналисты.

В отношении Чекалиных возбуждены два уголовных дела: об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег на сумму 130 млн рублей. При этом адвокат блогеров утверждает, что они полностью погасили налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

