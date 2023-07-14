Следственный комитет требует домашний арест для Лерчек

Следственный комитет России просит суд изменить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему на домашний арест.

В ведомстве обвиняют супругов в «неоднократном нарушении» запрета определенных действий. Им инкриминируют использование интернета и общение со свидетелями, не являющимися их близкими родственниками.

Суд арестовал сотни миллионов со счетов блогеров Чекалиных

На днях СМИ обнаружили Лерчек в элитном ресторане «Саре» на Патриарших прудах. На появившемся в соцсетях видео девушка не спешит выполнять решение суда и «отмечает запрет определенных действий», предположили журналисты.

В отношении Чекалиных возбуждены два уголовных дела: об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег на сумму 130 млн рублей. При этом адвокат блогеров утверждает, что они полностью погасили налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото из соцсетей
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