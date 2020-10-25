Следственный комитет расследует заказное убийство депутата и бизнесмена Александра Петрова

Следственное Управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту заказного убийства Александра Петрова, депутата и бизнесмена, отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, убийство депутата произошло в его доме, в который проник киллер. По другой версии, Петров был застрелен снайпером с другого береги реки, сообщают «Известия».

Убийство произошло в поселке Великое около 6 часов вечера, когда мужчина вышел на улицу из бани. Сторож, который его обнаружил, вызвал скорую помощь, но Петрова не удалось спасти, отмечает Газета.ru.

Известно, что через два дня Петров должен был участвовать в судебном заседании по уголовному делу главы администрации Выборга Геннадия Орлова, обвиняемого в хищении 700 млн рублей, предназначенных на капремонт домов. Отмечается также, что Петров был совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания».

В связи с гибелью отца Виталий Петров прекратил исполнение обязанностей стюарда на Гран-при «Формулы-1» в Португалии.

