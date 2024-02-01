Следственный комитет представит доклад о расследовании убийства бойца ММА в Дагестане
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после убийства 21-летнего бойца ММА в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующее поручение дано руководителю республиканского управления СКР. СМИ утверждают, что погибший - Магомедрасул Мутаев, боец FightNights, тренировавшийся в школе Абдулманапа Магомедова. Наиболее вероятной причиной убийства называется месть - якобы, Мутаев несколько месяцев назад в компании других мужчин издевался над стрелком.
Накануне вечером в мужчину выстрелили несколько раз из пистолета около жилого дома на улице Гапцахской. Боец умер, не приходя с сознание. В МВД сообщили, что личность стрелка установлена, сейчас правоохранители занимаются его поиском.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru