Следственный комитет представит доклад о расследовании убийства бойца ММА в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после убийства 21-летнего бойца ММА в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Махачкале установлена личность подозреваемого в убийстве ученика Нурмагомедова

Соответствующее поручение дано руководителю республиканского управления СКР. СМИ утверждают, что погибший - Магомедрасул Мутаев, боец FightNights, тренировавшийся в школе Абдулманапа Магомедова. Наиболее вероятной причиной убийства называется месть - якобы, Мутаев несколько месяцев назад в компании других мужчин издевался над стрелком.

Накануне вечером в мужчину выстрелили несколько раз из пистолета около жилого дома на улице Гапцахской. Боец умер, не приходя с сознание. В МВД сообщили, что личность стрелка установлена, сейчас правоохранители занимаются его поиском.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Александр БастрыкинСК РФ

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