В Махачкале установлена личность подозреваемого в убийстве ученика Нурмагомедова
1 февраля 202406:02
В Махачкале установлена личность подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева, который был учеником Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает ТАСС.
На месте работает следственная группа. По факту убийства заведено уголовное дело.
На появившихся видеокадрах видно, как мужчина выходит из машины и несколько раз стреляет в спортсмена, после чего скрывается с места и оставляет пострадавшего на земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru