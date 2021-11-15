Следственный комитет начал проверку драки на МЦК

Представитель Следственного комитета (СК) Елена Марковская заявила, что после резонанса в СМИ ведоство начало проверку по факту драки в поезде на МКЦ, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Участвующих в массовых драках иностранцев перестанут пускать в Россию

По её словам, проводятся необходимые доследственные мероприятия, осматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьёй «хулиганство». По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - подчеркнула Марковская.

Ранее в соцсетях появилось видео стычки приезжих и москвичей в МЦК. В СМИ сообщили, что несколько мигрантов шумели и нарушали общественный порядок, а конфликт разгорелся после того, как им сделали замечание, сообщает телеканал «360».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:МигрантыМосковское МетроМЦКДракаСледственный Комитет Рф
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