Участвующих в массовых драках иностранцев перестанут пускать в Россию

Министерство внудтренних дел России предупредило иностранных граждан, что за правонарушения и преступления, совершённые на территории РФ они будут привлекаться к установленной законом ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в последнее время всё чаще стали возникать конфликты с участием иностранцев, при этом некоторые драки были массовыми и публичными, в том числе с применением силы в отношении представителей власти. Подобные столкновения полиция фиксировала в Дагестане, в Амурской, Московской и Свердловской областях, а также Москве и Санкт-Петербурге.

В МВД отметили, что подобная противоправная деятельность создаёт угрозу жизни и безопасности граждан, деятельности органов госвласти и движению транспорта.

Задержанным иностранцам запретили въезд в России. Кроме того, они были арестованы на 15 суток, после чего им следует покинуть территорию России, в противном случае будут приняты меры по их депортации.

Ранее в полицию были доставлены 103 мигранта, которые устроили массовую драку в московском районе Кузьминки, сообщает Ura.ru. Участниками конфликта в основном являются выходцы из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, передает телеканал «360». Все задержанные иностранцы будут выдворены из России, некоторым будет запрещён въезд в РФ.

