Шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления сидра

Шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления, предположительно, сидра. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Отмечается, что жителей Димитровграда госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медпомощь, они скончались, сообщает RT.