Шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления сидра

Шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления, предположительно, сидра. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Отмечается, что жителей Димитровграда госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медпомощь, они скончались, сообщает RT.

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По данным регионального СУ СК, предварительно установлено, что жители употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах «Территория пива». Подчеркивается, что продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области.

Ранее Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что двух руководителей Ашинской управляющей компании Челябинской области оштрафовали за смерть сотрудника от отравления наркотическими веществами и этиловым спиртом на рабочем месте. Отмечается, что каждый из них получил штраф в размере двух тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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