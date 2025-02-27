Самокатчик избил пенсионера из-за замечания в Калуге

Сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего жителя Калуги, который избил в магазине пенсионера за сделанное замечание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Без контроля»: Автомобилисты призвали регистрировать электросамокаты

В ведомстве уточнили, что пожилой мужчина сделал замечание двум молодым людям, которые катались по торговому залу на самокатах, мешали покупателям и шумели. Одного из юношей мужчина схватил за куртку, его товарищ в ответ избил пенсионера.

Свидетели произошедшего вызвали сотрудников полиции. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Побои», фигуранту грозит до двух лет колонии.

Ранее мировой судья судебного участка №306 района Северное Измайлово города Москвы на 1,5 года лишил водительских прав мужчину за управление электросамокатом в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:самокатУголовное ДелоИзбиениеКалугаПроисшествия

Горячие новости

Все новости

партнеры