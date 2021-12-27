Следователи ведут проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в Саратовской области
27 декабря 202101:36
Следователи проводят проверку после того, как в результате пожара в Саратовской области погибли три человека, в том числе ребёнок, сообщает RT.
В огне погибли 37-летний мужчина, 36-летняя женщина и их 10-летняя дочь. Происшествие случилось в селе Александров-Гай. Причины происшествия выясняются.
Напомним, в поселке Вожега Вологодской области в частном доме произошел пожар, в результате чего погибли два ребёнка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru